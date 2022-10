Fusillade et course-poursuite spectaculaires à Grenoble, entre police et malfaiteurs

Lors de cette course-poursuite, les policiers la brigade spécialisée de terrain (BST) du commissariat de Grenoble ont tiré une fois, avant que le véhicule - une Audi Q8 volée - arrête sa course dans le quartier de l'Arlequin (sud de la ville), a détaillé Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble TF1/LCI. Les occupants de la voiture ont alors pris la fuite à pied, mais l'un d'entre eux se serait retourné, visant les forces de l'ordre avec sa Kalachnikov.

Les policiers auraient alors tiré sur lui à trois reprises, le blessant a priori à l'épaule, apprend-on encore. Emmené d'urgence à l'hôpital, son pronostic vital ne serait pas engagé. Selon les premiers éléments connus, il serait âgé de 34 ans, et connu de la justice, notamment pour vols, recels et détention de stupéfiants. Des armes et des gilets pare-balles ont été retrouvés dans l’Audi et sur le blessé.