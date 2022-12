Kurdes tués à Paris : l'état psychologique du suspect au cœur de l'enquête

Dès son interpellation peu de temps après les faits, le tireur présumé avait assumé avoir agi ainsi parce qu'il était "raciste". En garde à vue, il a ensuite reconnu une "haine des étrangers devenue pathologique" après avoir été victime d'un cambriolage en 2016, a indiqué la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué, précisant qu'il avait également des pensées suicidaires. "Mais avant de me suicider, j'ai toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers, depuis ce cambriolage", a-t-il en effet déclaré aux enquêteurs. Il s'est dit "dépressif" et "suicidaire", quand son père l'a décrit comme "cinglé" et "fou", auprès de l'AFP.

C'est pourquoi, bien qu'une enquête ait été ouverte des chefs d’assassinats commis en raison de l'appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, c'est le profil psychologique qui interpelle désormais les enquêteurs. D'autant que la perquisition et l'exploitation d'un ordinateur et d'un téléphone n'ont pas révélé "un quelconque lien avec une idéologie extrémiste", a souligné la procureure. Par ailleurs, le retraité de 69 ans qui vivait chez ses parents, était inconnu des fichiers du renseignement territorial et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), comme l'avait indiqué vendredi le ministre de l'Intérieur. Le suspect n'était donc pas fiché à l'ultradroite.