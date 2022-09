Marseille : deux morts dans une fusillade dans le nord de la ville

Une fusillade a fait deux morts et au moins un blessé dans la nuit de dimanche à lundi à Marseille, dans le 13e arrondissement, au cœur des quartiers populaires du nord de la ville, sur une bretelle d'autoroute. D'après la police, une course poursuite s'est engagée vers 3 h 30 entre deux voitures, jusqu'à ce que l'une bloque l'autre à la sortie 2 de la bretelle de l'A507, au niveau du quartier du Merlan. Les occupants du premier véhicule sont alors sortis sur la chaussée et ont tiré sur les occupants du véhicule bloqué.

La voiture dans laquelle circulaient les victimes a subi de multiples impacts de balles, selon une source proche du dossier. Deux des hommes se trouvant dans la voiture sont morts sur place : l'un d'eux, âgé de 25 ans environ, a été trouvé au sol, tandis que l'autre, âgé de 30 ans environ, était encore dans la voiture. Tous deux ont été trouvés en arrêt cardio-respiratoire.