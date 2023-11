Marseille : un jeune d'une vingtaine d'années abattu dans le 15e arrondissement

Un homme a été tué par arme à feu lundi soir dans le 15e arrondissement de Marseille. Les auteurs cagoulés ont pris la fuite et étaient toujours recherchés ce mardi. Un nouveau meurtre, deux jours après un double homicide samedi dans la cité phocéenne.

Des coups de feu mortels, lundi soir vers 21h30, dans le 15e arrondissement de Marseille. Plusieurs balles ont atteint un homme qui se trouvait alors au niveau d'un point de deal, cité La Bricarde.

Appelés pour porter secours à la victime, les marins-pompiers n'ont pu que constater le décès de la victime âgée d'une vingtaine d'années et qui a reçu plusieurs impacts au niveau du thorax.

Un véhicule retrouvé incendié peu après

Immédiatement après les faits, les auteurs, cagoulés, ont pris la fuite. Un véhicule a été retrouvé incendié à une soixantaine de kilomètres des lieux du drame, à Cornillon-Confoux. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête.

Cet homicide intervient deux jours après un violent règlement de compte survenu dans la cité phocéenne. Samedi dernier, une violente attaque à la kalachnikov était survenue sur le parking d'un fast-food faisant deux morts et trois blessés.

Combat incessant contre le narco-banditisme

À Marseille, le combat contre le narco-banditisme est mené sans relâche par les services de la police. Depuis janvier, huit commandos de tueurs ont été arrêtés par la police judiciaire, 1850 trafiquants interpellés par la sécurité publique et 1000 armés ont été saisies dont 78 fusils d’assaut. Par ailleurs, 70 points de deal ont été supprimés à Marseille en deux ans.

Suite à ce nouvel homicide, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a annoncé sur X un renfort policier immédiat dans la ville.

Depuis plusieurs années déjà, les effectifs déployés dans la cité phocéenne ont été revus à la hausse. Depuis 2021, 436 policiers supplémentaires sont arrivés sur la voie publique. Deux brigades des stupéfiants et une brigade de recherche et d'intervention, en plus de la police judiciaire, ont été créées début 2023 et complétés en septembre. En outre, 17 enquêteurs supplémentaires à la brigade criminelle arrivés en septembre 2023.