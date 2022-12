Fusillade à Paris : "Il est cinglé, il est fou", estime le père du suspect

Les faits ont eu lieu rue d'Enghien, au niveau d'un centre culturel kurde, dans un quartier commerçant animé et prisé de la communauté kurde. Connu pour des faits précédents de violences avec armes, le suspect, un conducteur de train à la retraite de nationalité française, a été interpellé peu de temps après les faits et placé en garde à vue. Il avait été libéré de prison le 12 décembre, après avoir été incarcéré pour des faits de violences avec arme avec préméditation à caractère raciste et de dégradations, commis en décembre 2021 à Paris.