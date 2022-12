Fusillade mortelle à Paris : l'auteur présumé avait déjà perpétré une attaque au sabre en 2021

Contacté ce vendredi par TF1info, Kerill Theurillat, ancien responsable parisien de l'association Utopia56, qui intervenait à l'époque dans ce camp d'une cinquantaine de personnes, nous a confié être "stupéfait" après avoir appris que cet homme était de nouveau mis en cause. "Cet individu a failli tuer des personnes l'année dernière. Presque un an jour pour jour, il recommence. Comment est-ce possible ? Pourquoi était-il sorti de prison ? Comment a-t-on pu estimer, avec les menaces qu'il a proférées, le caractère raciste de celles-ci, et le fait qu'il ait eu une arme, qu'il n'était pas dangereux ?", s'interroge aujourd'hui Flore, responsable de la communication d'Utopia 56.

"Il a été libéré le 12 décembre dernier et placé sous contrôle judiciaire au terme du délai maximal de détention provisoire d'un an prévu par la loi. Dans le cadre de son contrôle judiciaire, il a été astreint à une interdiction de contact avec les victimes, une obligation de soins psychiatriques et une interdiction de détenir et porter une arme", explique ce soir la procureure de la République de Paris Laure Beccuau dans un communiqué.