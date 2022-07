Fusillade mortelle à Paris : la voiture des auteurs présumés retrouvée à Nîmes

Quant à lui, le deuxième homme présent lors de la fusillade, qui avait pris la fuite lundi dernier au volant de la Peugeot, demeurait toujours introuvable ce jeudi. Par ailleurs, la garde à vue de l'individu qui se trouvait avec lui au moment des faits, et a été interpellé juste après, a été prolongée mercredi "pour une nouvelle période de quarante-huit heures maximum", a fait savoir le parquet de Paris.

Âgé de 16 ans, il est soupçonné d'avoir tiré, lundi soir, sur la terrasse d'un café du 11e arrondissement, faisant un mort et quatre blessés. Il est entendu dans le cadre d'une enquête ouverte pour "meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et acquisition et détention d'arme de catégorie A".