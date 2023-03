Fusillade mortelle en juillet à Paris : cinq personnes mises en examen

À l'issue de leur garde à vue, cinq personnes ont été mises en examen vendredi et samedi dans l'information judiciaire ouverte en juillet pour meurtre et tentative de meurtre avec préméditation et en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a précisé la source judiciaire. Deux ont été incarcérées et trois placées sous contrôle judiciaire.