Fusillades à Marseille : "Cette ville est la soupape des questions d’insécurité en France"

Cette proximité géographique entre les différents points de deal renforce donc les risques de violences ?

Ce sont surtout sur les lieux où l'on trouve des réseaux de petite, voire très petite taille que l'on s'entretue : on y trouve trop de monde pour pas assez de chiffre d'affaires. Les règlements de compte ne sont l'indicateur que d'une seule chose, la concurrence. Le trafic est en général bien plus important là où on ne tue pas. Ceux qui tiennent bien leurs réseaux ont plutôt tendance à éviter les homicides et à se faire discrets, puisqu'un meurtre attire l'attention sur une cité, qui va ensuite être saturée de CRS, ce qui contrarie leur business.

Avec le Covid, les petits réseaux ont explosé parce qu'ils n'ont pas su prendre le virage numérique en vendant via les réseaux sociaux. Ils ont volé en éclats et les jeunes se sont éparpillés dans d'autres réseaux, ce qui a créé une forte concurrence. Ceux qui se sont adaptés ont fait une sorte d'OPA sur tous les plus petits qui, parce qu'ils sont très endettés, tuent ou sont tués.

L'engrenage de la dette donne en effet lieu à des conflits qui se règlent la plupart du temps par des séquestrations ou des violences, et au bout de la chaîne des homicides - des cas qui restent rares, bien qu'évidemment trop nombreux. Le seul moteur, c'est la peur : tuer celui qui pourrait nous tuer. La soixantaine de dealeurs marseillais s'appuient sur des milliers de jeunes guetteurs, qu'ils exploitent et mettent à l'amende. Ils seront aussi les premières victimes des violences, parce que les plus exposés, se retrouvant en première ligne.