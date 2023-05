Fusillades à Marseille : "Il y a de plus en en plus de victimes collatérales" tuées dans des règlements de compte

Quinze jours plus tôt, le 25 avril, toujours au cours d'une fusillade dans la cité Busserine, un homme âgé de 63 ans jouait aux cartes dans un snack près d'un point de deal quand il reçoit plusieurs balles dans le thorax. Là encore, ce sexagénaire était inconnu des services de police et de la justice. La maire LR des 13e et 14e arrondissements de Marseille, Marion Bareille, a déploré sur Facebook qu'il s'agissait d'un "innocent", une "victime collatérale" des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants, demandant que "les moyens nécessaires à la protection des habitants soient mis en place en urgence".

Les balles perdues de la vendetta que se livrent les trafiquants de drogue, et qui épargnait jusque-là ceux qui vivent au milieu de ces trafics, font de plus en plus de victimes.