"Les parents sont traumatisés" : le cri d'alarme des familles de victimes après les fusillades à Marseille

Depuis 2018, elle œuvre au sein d’Alehan, qui réunit aujourd’hui une vingtaine de mères de famille. Cinq ans après la création de l'association, elle ne comprend pas que ce genre d'événement puisse encore survenir à cette fréquence dans la ville. "Il y a un climat de terreur, les parents sont traumatisés, les familles restent enfermées. Et puis nous avons constaté un problème au niveau des suites à ces crimes. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent : des portables, des éléments de preuve", déplore-t-elle auprès de TF1info avant de pointer "certains éléments comme la vidéosurveillance" qui ne "sont parfois pas exploités ou mal exploités".

"Dans la police comme partout, il y a des bons et des moins bons, certains enquêteurs ne prennent pas le temps de faire leur travail comme il faut malheureusement, c’est encore plus difficile à digérer pour les familles. Encore plus quand les affaires sont classées sans suite", ajoute la responsable. Pourtant, les autorités ont renforcé les services : 300 policiers en plus entre 2021 et 2022, trois compagnies de CRS sur Marseille et depuis janvier, 20 policiers supplémentaires pour la police judiciaire.

"Nous avons rencontré la préfète le mois dernier. Elle connaît bien les problèmes. Il peut y avoir des policiers en plus, c’est bien. Mais ce qu’il faut stopper, c'est le trafic d'armes, et l’influence des majeurs sur les mineurs. Les grands vendent des rêves aux plus petits. L’appât du gain marche très bien, encore plus pour les familles dans le besoin et pour des enfants qui manquent d’activités dans les quartiers. Il faut réussir à casser cette chaîne où il y a parfois, en plus, des menaces et des séquestrations sur ces mineurs", ajoute Anita.