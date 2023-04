Trois morts et douze blessés à Marseille : que sait-on des fusillades du week-end dernier ?

Le phénomène, s'il n'est pas nouveau pour la ville du sud, a pris une "dynamique inquiétante", selon les termes de la procureure qui ne prédit pas un retour au calme imminent. "Nous pensons qu’elle va se poursuivre encore sur les mois à venir", a-t-elle déploré avant de s’inquiéter du "rajeunissement des victimes" dans ces affaires.

"Cette période est très compliquée pour nous et les services de police. Elle se déroule depuis l’été 2021, elle s’est poursuivie en 2022, et nous avons malheureusement ré-attaqué l’année 2023 avec, véritablement, une succession d’homicides et de tentatives d’homicide en bande organisée qui est très importante et qui nous inquiète fortement", a déploré la magistrate. C'est dans ce contexte de tensions continues sur fond de trafic de drogue, que la CRS8, spécialisées dans les violences urbaines, doit être déployée. Gérald Darmanin, sur Twitter, a également annoncé que onze officiers de police judiciaire "arriveront par ailleurs d’ici septembre pour renforcer la BRI et créer un groupe supplémentaire à la brigade criminelle".