Fusillades à Marseille : qu'est-ce que la CRS 8, déployée en urgence dans la cité phocéenne ?

Elle avait été lancée le 1er janvier 2021 et est intervenue dans plusieurs villes françaises depuis. Lundi soir, suite aux fusillades, survenues le week-end dernier dans trois arrondissements de Marseille (Bouches-du-Rhône) et qui ont fait trois morts et douze blessés, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé l'arrivée de la CRS-8 dans la ville.

"À la suite des fusillades en lien, sans doute, avec le trafic de drogue, je félicite les policiers pour les premières interpellations. Sur mon instruction, la CRS 8 sera déployée à Marseille dans les prochaines heures afin de renforcer encore l’action résolue de la préfecture de police de Marseille", a tweeté le ministre. TF1info détaille les missions de cette compagnie particulière.