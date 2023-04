Fusillades à Marseille : un jeune de 18 ans mis en examen pour "assassinats"

Un adolescent âgé de 18 ans a été présenté jeudi à un juge d'instruction dans l'enquête sur la fusillade qui a fait trois morts à Marseille, dont un adolescent de 16 ans, et deux blessés, eux aussi mineurs, avec pour l'un d'eux,"un pronostic vital toujours engagé", a annoncé le parquet.

Quatre interpellations avaient eu lieu peu après la troisième fusillade survenue près du centre-ville dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier portuaire de la Joliette, a précisé jeudi la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, dans ce communiqué. Trois des quatre personnes arrêtées ont été remises en liberté.

Le seul mis en cause à ce jour a été mis en examen pour "assassinats et tentatives d'assassinats en bande organisée et association de malfaiteurs" et placé en détention provisoire. Il avait déjà été condamné pour des faits de violences.