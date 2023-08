VIDÉO - Fusillades à Nîmes : deux morts en quatre jours, les habitants s'interrogent

Le 20H de TF1 avait filmé ce même point de deal mardi 22 août, deux personnes s'y trouvaient. La CRS 8 y a été déployée le même jour, mais à son arrivée l'endroit est vide. Pour autant, dès le lendemain, le trafic a repris, comme le prouve un guetteur posté à l'entrée de la cité. D'où les interrogations des habitants : où est la CRS 8 ? "Pour ce qui se passe, il n'y a pas autant de policiers que ça", constate une riveraine. Quand une autre assure : "Ils ont été là sans être là. Malgré ça, on a quand même eu un mort, donc je ne comprends pas. Il y a la police, mais elle ne fait pas son travail".

La CRS 8 a eu ordre de rentrer à trois heures du matin. Une heure plus tard, les coups de feu retentissaient. Alors ce jeudi, changement de stratégie, la CRS 8 et la police nationale ont mené une action coup de poing dans le quartier. Un guetteur a été interpellé en quelques minutes alors qu'une compagnie de CRS et le Raid ont rejoint les effectifs dans la soirée. "Nous sommes là pour essayer d'assurer une présence rassurante et peut-être un peu plus massive que celle qui est assurée habituellement", explique Jean-Pierre Sola, directeur départemental de la Sécurité publique du Gard.