Fusillades en série à Marseille : "Une stratégie d’intimidation, voire de terrorisation" des points de vente de drogue

Marseille a connu la nuit dernière de nouvelles violences. Moins de deux semaines après trois autres fusillades au cours desquelles deux jeunes hommes de 21 et 23 ans, et un adolescent de 16 ans, ont été tués et douze personnes blessées. Dans la nuit de mercredi à jeudi, en l'espace de deux heures, dans les 3e, 4e, 14e et15e arrondissements, sur des secteurs connus pour le trafic de stupéfiants, cinq personnes, âgées de 15, 21, 26, 30 et 51 ans, ont été touchées par des tirs d'armes à feu.

"Les trois victimes qui sont aujourd'hui entre la vie et la mort ne sont pas connus pour des faits de trafics de stupéfiants", a indiqué ce jeudi le parquet de Marseille à TF1info, pas plus que ne l’était le jeune homme de 16 ans décédée le week-end des 1er et 2 avril 2023. Un phénomène qu’observent désormais très régulièrement les enquêteurs, avec notamment des changements de cible parmi les auteurs des coups de feu.