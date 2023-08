Fusillades mortelles à Nîmes : "La police sera (désormais) présente nuit et jour", assure Darmanin

Les mesures prises mardi avec le déploiement de 100 fonctionnaires de la CRS 8 pour faire face aux violences à Nîmes n'auront pas suffi. Moins de quatre jours après la mort d'un enfant de 10 ans et quelques heures après le tir mortel qui a atteint un jeune homme de 18 ans connu des services de police et de la justice, le ministre de l'Intérieur a donc décidé de renforcer son dispositif sécuritaire sur place.

Après avoir présidé une réunion de sécurité ce jeudi, le patron de la place Beauvau a en effet annoncé à l'occasion d'un déplacement dans le Finistère et à la veille de son arrivée dans la ville du Gard, de nouveaux renforts dans le quartier Pissevin notamment où ont eu lieu les deux drames.

"Le trafic de drogue a fait deux morts dont un gamin de 10 ans", a rappelé Gérald Darmanin dénonçant des "règlements de compte inacceptables". "Nous avons cet après-midi procédé à des interpellations. Quelques-unes ont déjà été faites au moment où je parle. J'ai engagé le Raid et en plus de la CRS 8 ce soir, une nouvelle unité de CRS restera plusieurs semaines et dans le département du Gard avant que demain je puisse échanger avec les policiers et les élus pour voir les nouvelles dispositions nécessaires", a ajouté le ministre.

Ce dernier a également certifié que la police serait désormais présente "nuit et jour" dans les trois quartiers sensibles de la ville. "J'ai constaté comme vous que ça n'était pas forcément le cas et donc ma commande est extrêmement claire" a-t-il souligné après que l'on a appris que la CRS 8 avait quitté les lieux vers 3h du matin la nuit dernière, peu avant qu'un nouveau drame ne se produise.