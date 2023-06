Gabriel Fortin, le "tueur de DRH", condamné à la perpétuité

Gabriel Fortin a été reconnu coupable de l'assassinat, le 26 janvier 2021, d'Estelle Luce dans le Haut-Rhin, et de la tentative d'assassinat sur Bertrand Meichel à son domicile, à une quarantaine de kilomètres. Il est aussi reconnu coupable d'avoir assassiné sur leurs lieux de travail, deux jours plus tard, Patricia Pasquion, cadre chez Pôle emploi à Valence, puis moins de trente minutes plus tard, Géraldine Caclin, directrice des ressources humaines de Faun Environnement. Le suspect avait été interpellé dans la foulée. À l'exception de Patricia Pasquion, qui travaillait dans l'agence de Pôle emploi où Gabriel Fortin a été inscrit jusqu'en 2013, les cibles de l'accusé avaient été impliquées dans ses deux derniers licenciements en 2006 et 2009.

Pour l'accusation, la culpabilité de Gabriel Fortin ne faisait "aucun doute", de même que la préméditation. Les avocats de la défense n'ont d'ailleurs pas contesté les faits. L'enquête a largement mis en évidence les liens de l'accusé avec les victimes, ainsi que les preuves scientifiques le reliant aux scènes de crime. Mais, les défenseurs de l'accusé ont plaidé pour une altération du discernement au moment des faits, dans l'espoir de diminuer la peine, suscitant une passe d'armes avec l'accusation. "Il est méthodique, il est organisé, il est adaptatif, il n'est pas fou", donc accessible à une sanction pénale, a asséné l'avocat général Laurent de Caigny en requérant la peine maximale. "Gabriel Fortin n'aime pas qu'on lui donne tort, il est buté, orgueilleux, mais il n'est pas dans un délire paranoïaque". Il a fait "le choix de l'assassinat", a assuré le magistrat, fustigeant sa stratégie de "retranchement".