Gabriel Matzneff accusé de viol par la fille adoptive d'un ami lorsqu'elle avait entre 4 et 13 ans

Plus de trois ans après la sortie du livre "Le Consentement", une nouvelle victime présumée de Gabriel Matzneff sort de l'ombre. Fille d'un ami intime de l'écrivain, elle affirme avoir été violée par ce dernier de l'âge de 4 à 13 ans, entre 1977 et 1987. Ses avocats ont fait une demande d'audition au parquet le 10 octobre mais n'ont toujours pas reçu de convocation...

Son histoire était restée secrète jusque-là. Plus de trois ans après la sortie du livre choc de Vanessa Springora Le Consentement, et quelques semaines après celle de la sortie du film avec Jean-Paul Rouve et Kim Higelin, la fille adoptive d’un ami intime de l’écrivain accuse ce dernier de viols et d’agressions sexuelles quand elle était enfant, de l’âge de 4 à 13 ans, entre 1977 et 1987.

Le 10 octobre dernier, ses avocats ont fait une demande d'audition au parquet de Paris, en charge d’une enquête préliminaire pour viol visant l’écrivain depuis la parution du livre. Objectif ? Que leur cliente soit entendue par la justice dans la perspective d’un dépôt de plainte. "Nous sommes dans l’attente d’une convocation qui tarde", explique ce jeudi à TF1info son avocate, Me Marie Grimaud, confirmant une information révélée par RMC.

Des enregistrements accablants

Si l’affaire est médiatisée en ce mois de novembre, voilà déjà deux ans que la victime présumée a poussé la porte de l’avocate. "Du fait de la gravité des faits et de la très grande proximité de Monsieur Matzneff avec sa famille, nous avons mené une enquête et nous avons surtout épluché des milliers de documents sur près de 30 années qu'elle avait récupérés dans l'appartement de ses parents adoptifs", souligne-t-elle.

Au cours de leurs "investigations", Me Grimaud et son associé Me Constantino examinent des centaines de courriers de Matzneff et d’autres personnes impliquées, consultent agendas et photos. Mais pas seulement. "Avant la mort de son père (décédé comme sa mère à l’automne 2021 – ndlr), la plaignante "a profité de la sortie du livre La familia grande de Camille Kouchner pour interroger son père", raconte l’avocate.

Le film révèle un homme dans une forme d'éphébophilie quand ma cliente dénonce de la pédophilie Me Grimaud

Elle réalise alors "des heures et des heures d’enregistrements" au cours desquels son père lui fait des confessions sur un certain nombre d'individus, dont M. Matzneff. "Dans ces échanges, le père adoptif de ma cliente, qui a lui aussi commis des viols et agressions sexuelles sur un mineur, lui explique comment un adulte peut convaincre un enfant d'avoir des relations sexuelles, comment il peut le faire taire..." détaille Me Grimaud. Il y évoque également la personnalité de l'écrivain et les noms des autres personnes présentes dans les dîners mondains en sa présence, vraisemblablement au courant de ses agissements.

Après deux ans d’enquête, c’est la sortie en octobre de l’adaptation du livre par la réalisatrice Vanessa Filho qui a précipité la révélation de l’histoire de la quinquagénaire. "Ce film a amené notre cliente à très mal vivre l'image qui était véhiculée par Monsieur Matzneff", explique son avocate. "Ce long-métrage n'est en rien critiquable mais il vient révéler un homme dans une forme d'éphébophilie quand elle dénonce de la pédophilie."

D'autres victimes identifiées

Dans Le Consentement, Vanessa Springora raconte en effet avoir été victime de Gabriel Matzneff lorsqu’elle avait 14 ans et lui 49, dans la deuxième partie des années 1980. S'il est clairement précisé que d'autres jeunes filles ont été victimes de l'écrivain, ce nouveau témoignage laisse entendre que certaines d'entre elles étaient bien plus jeunes.

"Les parents adoptifs de ma cliente avaient adopté deux enfants", précise à TF1info Me Grimaud qui indique que le grand frère de la quinquagénaire a, lui aussi, été victime de l’écrivain. "Aujourd'hui, elle est en capacité de donner des noms d'autres enfants également adoptés qui ont subi la même chose", assure l’avocate. "Pour l’instant, nous avons trois autres noms à donner à la justice."

Si elle souhaite aujourd’hui une confrontation avec Gabriel Matzneff, c’est pour plusieurs raisons. D’abord "lever le voile sur ce qu'il pouvait se passer dans les plus hautes familles comme la sienne", indique Me Grimaud. "Elle a également besoin d'expliquer que l'adoption a été une vulnérabilité supplémentaire pour elle et notamment pour libérer sa parole."

Concernant cette nouvelle accusatrice, le parquet de Paris indique avoir saisi l’Office des Mineurs (OFFMIN) des investigations. "La requérante sera donc entendue dans ce cadre, afin de pouvoir préciser les faits reprochés. Les investigations porteront tant sur leur caractérisation et qualification que sur les délais de prescription au regard de leur ancienneté", ajoute-t-il sans donner de date d'audition.

En janvier 2020, la parution du livre de Vanessa Springora avait suscité une vague d’indignation dans les milieux littéraires et au-delà. Elle avait également déclenché l’ouverture d’une enquête pénale au cours de laquelle Gabriel Matzneff a été entendu. Les faits étant prescrits, aucune poursuite n’a été engagée. "La procédure réunissant les déclarations de plusieurs victimes envers le même mis en cause, clôturée, est toujours à l’analyse au parquet des mineurs de Paris, afin de rechercher si des éléments auraient permis d’interrompre la prescription des faits dénoncés", nous précise le parquet de Paris ce jeudi.

Depuis le début de l'affaire, l'écrivain qui ne s'est jamais caché de ses penchants pour les mineurs, dénonce, lui, des "attaques injustes".