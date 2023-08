Garches : un garçon de 12 ans mis à nu et frappé dans la rue

Non contents de lui avoir dérobé son téléphone, les deux jeunes malfrats ne prennent pas la fuite. Ils lancent ainsi à leur victime la phrase suivante : "Déshabille-toi et mets-toi à quatre pattes !" Face au refus du garçon, les agresseurs exhibent un couteau et le menacent, forçant le vendeur de casquette à s'exécuter. C'est à ce moment qu'un passant s'avance dans l'impasse et assiste à la scène, mettant en fuite les voleurs.