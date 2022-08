Gard : ils portent plainte pour avoir été contaminés aux métaux lourds à leur insu

Ils pensaient avoir trouvé le paradis au cœur des vertes Cévennes. C'est en réalité un enfer dans lequel ils vivent. Une vingtaine de familles du Gard ont décidé de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires et pollution de l'eau auprès du parquet du pôle santé de Marseille, rapporte ce jeudi France Info . Elles ont été contaminées à leur insu au plomb, à l'arsenic et au cadmium.

Vivant près des anciennes mines de fer et de zinc de la commune de Saint-Félix-de-Pallières, près d'Alès, ces habitant ont appris leur contamination le 11 février dernier après que des tests ont été effectués. Pourtant, selon l'Agence régionale de santé (ARS), la découverte de la pollution remonte à 2007. Un rapport informait même les communes de cette contamination des sols dès 2004. Mais les riverains n'en ont été informé que dix ans plus tard, lors d'une réunion publique avec le sous-préfet du Gard. En déposant plainte, ils veulent faire ordonner des travaux mais aussi savoir pourquoi l'information est restée secrète.

Suivi médical poussé

Chargée d'enquêter, l'ARS a rendu son rapport en 2015. Elle confirmait des "teneurs en plomb et en arsenic exceptionnellement élevées", ainsi qu'en cadmium, entre Anduze et Alès. Elle a alors décidé de mettre en place une veille sanitaire et un dépistage. Effectués auprès de 675 habitants de cinq communes, ces tests ont révélé mi-février des taux anormaux d'arsenic, de cadmium et de plomb sur 46 personnes, dont des enfants. Un suivi médical plus poussé leur a été prescrit, afin de vérifier qu'ils ne développent pas d'insuffisances rénales ou de troubles neurologiques.

L'intoxication au cadmium, extrêmement toxique et cancérogène, peut avoir pour conséquences des lésions pulmonaires, osseuses et rénales. Mais selon la directrice générale de l'ARS Languedoc- Roussillon-Midi-Pyrénées , "on ne peut pas tirer de conclusion globale" sur un lien entre les imprégnations en métaux lourds et la pollution des sols. Une nouvelle campagne de dépistage a été mise en place.