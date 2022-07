Sky, le chien des sapeurs-pompiers du Gard recherché depuis une semaine, retrouvé mort

Un peu plus d'une semaine après la disparition du canidé, les sapeurs-pompiers du Gard viennent d'annoncer une triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

"Nous avons le regret de vous annoncer que le chien Sky des pompiers a été retrouvé ce jour sans vie sur la commune de Laudun-L'ardoise. Il a été formellement identifié grâce à sa puce. Recherche abandonnée", écrivent-ils. Les soldats du feu ne précisent pas si le chien était ou non blessé. Ils ne disent pas non plus où le corps du chien a été retrouvé.