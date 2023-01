Gard : un bébé positif à la cocaïne, sa nounou reconnaît en avoir laissé traîner

C'est le comportement étrange de leur bébé qui les a alertés. Il y a quelques jours, des parents ont conduit leur enfant, né en 2021, au CHU de Nîmes pour y effectuer des contrôles. Les résultats des analyses toxicologiques réalisées sur le bébé ont conclu à la présence dans l'organisme de ce dernier de cocaïne. Très rapidement, les soupçons se sont portées sur la nourrice de l'enfant.

Interpellée et placée en garde à vue mardi dernier, celle-ci a reconnu face aux enquêteurs avoir consommé de la drogue et l'avoir laissé traîné dans le logement, selon les informations de La gazette de Nîmes. Le bébé l'aurait ensuite trouvée, et l'aurait portée à sa bouche.