Gard : un camion chute dans le Rhône, le chauffeur activement recherché

Un conducteur de camion était activement recherché vendredi après que son semi-remorque a chuté d'un pont enjambant le Rhône près d'Avignon en début de matinée. Le poids-lourd, qui venait du Gard et se dirigeait vers les Bouches-du-Rhône, a "traversé la glissière de sécurité du pont" reliant les communes d'Aramon et de Barbentane, selon un communiqué du Service départemental d'incendie et de secours du Gard (Sdis).