Gard : un imam jugé jeudi pour avoir incité "au combat" et au meurtre de juifs

Un imam âgé d'une trentaine d'années, officiant à la mosquée Al Mouhsinine de Beaucaire, a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi et placé en garde à vue pour "apologie du terrorisme en lien avec un service de communication public en ligne" et "provocation publique à la haine ou à la violence en raison de la race ou de la religion."

Les policiers avaient été alertés d'un message posté le 12 octobre dernier sur Facebook par cet individu, prénommé Yassin E.H. Cinq jours après le début de la guerre opposant le Hamas à Israël, ce dernier reprenait un hadith (actes et paroles de Mahomet et de ses compagnons, à propos de commentaires du Coran ou de règles de conduite) et rédigeait ces mots : "Vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux de sorte que la pierre dira : ô musulman ! Voici un juif caché derrière moi... Viens le tuer." Ces propos ont depuis été supprimés de son compte.