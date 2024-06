Ce mardi matin, un ULM s'est posé au milieu des voitures, sur l'autoroute A9. Le contrôle aérien a immédiatement alerté les secours. L'atterrissage n'a miraculeusement fait aucun blessé.

Un événement extraordinaire s'est déroulé ce mardi matin sur l'autoroute A9 dans le sens Orange-Montpellier. Peu avant midi, les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus pour porter secours à un ULM et son équipage qui venaient de se poser sur le bitume, au milieu des voitures et des poids-lourd.

Une ambulance, un engin de lutte contre les incendies, un véhicule de désincarcération, ainsi que deux véhicules de commandement ont été dépêchés sur place immédiatement après l'alerte transmise par le contrôle aérien au centre de traitement des appels. Un périmètre de sécurité a également été mis en place.

Aucun blessé

Au total, 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention et cinq véhicules ont été engagés. "Fort heureusement, l'appareil s'est posé sans encombre sur la bande d'arrêt d'urgence, sans être endommagé et surtout sans blessé", indique le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de secours du département (Codis 30).

On ignorait en fin de journée pourquoi l'aéronef ultraléger motorisé s'est posé sur l'autoroute. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cet atterrissage.