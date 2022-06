Gardes à vue dans le monde de la pornographie : que sait-on de "Jacquie & Michel" ?

À partir de 2010, les fondateurs conviennent de rémunérer les acteurs et de scénariser les films. La société "J&M Elite" tourne de plus en plus de long-métrages. Le site est totalement refait et la marque est transférée à la société Tawenda, devenue Arès par la suite et aujourd'hui citée dans les médias dans l'enquête pour viols et proxénétisme.