Gendarme tué en Guyane : pourquoi la lutte contre l’orpaillage illégal est si compliquée

La lutte contre les "garimpeiros", terme qui désigne les mineurs d'ors clandestins, est notamment compliquée par plusieurs facteurs. Le cours de l'or, plutôt stable ces dernières années malgré différentes crises ayant des répercussions mondiales comme la pandémie ou le déclenchement de la guerre en Ukraine, continue de rendre rentable l'exploitation clandestine de ce métal. "Le cours de l’or ne cesse de s’envoler, rendant les sous-sols de la Guyane plus attractifs que jamais", déplorait ainsi la sénatrice de Guyane Marie-Laure Phinéra Horth lors de la séance de questions du Sénat au gouvernement, ce mercredi 29 mars.

La réponse de l'État français est par ailleurs rendue compliquée par la géographie de la Guyane. Le département français est recouvert "à 95 % d’une forêt dense, une partie de la forêt amazonienne, qui rend les opérations de maintien de l’ordre et d’éradication du fléau de l’orpaillage illégal complexes", déplorait le rapport parlementaire. Par ailleurs, le territoire à contrôler, l'équivalent du Portugal, est vaste, et ses frontières, peu contrôlées.

Ce caractère transfrontalier complique encore la lutte contre ce phénomène. Selon des estimations de la gendarmerie de Guyane, citées par le rapport parlementaire, les orpailleurs illégaux en Guyane seraient 8600 et viendraient essentiellement du Brésil. Par ailleurs, ils agissent de part et d'autre des fleuves Oyapock et Maroni, frontières entre le département français et, respectivement, le Brésil et le Suriname, ce qui empêche les actions des autorités à leur encontre.