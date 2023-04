Gendarme du GIGN tué fin mars en Guyane : l'auteur présumé du tir interpellé

Le gendarme Arnaud Blanc, 35 ans, était décédé alors qu'il participait à une opération contre l'orpaillage illégal sur le site clandestin de Dorlin, au cœur de la Guyane, non loin de Maripasoula. En compagnie de deux autres membres du GIGN, quatre militaires de l'armée et un infirmier, il s'était "fait déposer par hélicoptère en forêt afin de mener une opération d'infiltration pendant plus de deux jours pour atteindre une base logistique" d'orpailleurs.