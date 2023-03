Finistère : un quinquagénaire sera jugé pour avoir fait des propositions sexuelles à une adolescente de 14 ans

Le suspect est également poursuivi pour avoir "favorisé ou tenté de favoriser la corruption d'un mineur de quinze ans". Il aurait en effet envoyé à la victime"plusieurs photos de son sexe, en l'encourageant à envoyer des photos sexy et en lui décrivant de manière très détaillée et répétée de nombreux actes sexuels qu'il aimerait pratiquer sur elle", ajoute le magistrat. Ce dernier ne précise pas si l'homme a reconnu ou non les faits qui lui sont reprochés.

À l'issue de sa garde à vue mercredi soir, le quinquagénaire a été déféré devant le procureur de la République suivant la procédure de comparution à délai différé (CODD). Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il comparaîtra le 16 mai 2023 devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Brest.