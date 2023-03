Pédopornographie : vaste coup de filet dans l'Est, 17 personnes interpellées et 500.000 fichiers découverts

Il était 6h du matin ce mercredi 29 mars 2023, quand 17 hommes, soupçonnés de "diffusion ou de téléchargement de vidéos et d'images pédopornographiques", ont été interpellés. Une opération au cours de laquelle 500.000 fichiers ont été identifiés, a annoncé jeudi dans un communiqué le général Stéphane Ottavi, commandant la région de gendarmerie du Grand Est et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est.

La gendarmerie "a déployé 52 enquêteurs dont 17 enquêteurs hautement qualifiés cyber", selon la même source. Les lieux précis de l'opération n'ont pas été communiqués, alors qu'une 18e personne devait être prochainement interpellée.