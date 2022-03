Arrêté pour avoir téléphoné au volant, il transportait 530 kg de cannabis dans sa camionnette

En s'approchant de la camionnette, forcée de s'arrêter sur une sortie d'autoroute, les militaires ont remarqué chez l'individu "une attitude suspecte", indique la gendarmerie nationale dans un communiqué. Intrigués par son comportement, qui laissait "présumer que le conducteur semble cacher quelque chose", puis par une odeur de cannabis, ces derniers ont approfondi leur contrôle.

La perquisition du véhicule a mené à la saisie de 530 kg de résine de cannabis "conditionnés en paquets de 100 grammes et entreposés dans des valises, cartons et sacs de sport". Cette saisie représente une valeur marchande de plus de 4 millions d’euros, fait savoir le communiqué.