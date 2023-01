Un ancien haut gradé de la gendarmerie nationale visé par une enquête pour "harcèlement moral"

Contacté par l'AFP, le général mis en cause, ancien commandant du Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN) et désormais à la retraite, a déclaré ne pas avoir été mis au courant de cet article 40 et a dit contester les accusations de harcèlement. L'enquête pour harcèlement moral a été confiée à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Au cours de l'enquête administrative menée au sein du PJGN, "entre cinq et dix personnes auraient confirmé le récit d'un commandement dur qui heurte les gens, avec des actes considérés comme humiliants", relate Le Parisien.

Expert scientifique, ce général a commandé l'Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN) avant de prendre la tête du PJGN. Il a fait évoluer l'IRCGN, structure technique incontournable dans les expertises génétiques, en la dotant notamment d'un laboratoire mobile destiné aux analyses ADN in situ.