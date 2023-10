Où vont être implantées les 200 nouvelles brigades de gendarmerie ?

Du côté de l'Élysée, on insiste sur le fait qu'il s'agit d'un "effort historique", alors même que "plus de 500 brigades" ont été supprimées entre 2007 et 2016. Si la répartition précise va être connue en ce début de semaine, on en sait déjà plus sur le timing puisque les premières brigades seront créées dès novembre.

Certaines ont vocation à être fixes (et dotées d'une dizaine de gendarmes), mais une majorité seront mobiles et composées d'environ six militaires. Elles sont conçues pour se déplacer avec un "camion" entre les différentes communes des territoires les plus "enclavés" dans chaque département. Une présence importante, estime-t-on à la tête de l'État : "Ce ne seront pas des brigades au rabais, ce seront de vrais gendarmes avec des moyens numériques et technologiques, qui offriront les mêmes services qu'une brigade fixe", à commencer par le dépôt de plainte.