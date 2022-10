Gendarmes agressés : le suspect britannique remis aux autorités françaises

Ce jour-là, Robert Hendy-Freegard aurait volontairement renversé deux gendarmes avec sa voiture à Vidaillat (Creuse) pendant une inspection de son élevage canin. Alors que les gendarmes lui demandaient de se rendre à la brigade à la plus proche, le suspect avait démarré son véhicule puis percuté les militaires. Les gendarmes s'étaient vu prescrire 21 et six jours d'incapacité de travail., l'un d'eux ayant même subi une fracture ouverte au niveau du nez.