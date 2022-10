Gendarmes renversés dans la Creuse : l'escroc britannique en cause devant un juge ce jeudi

Un escroc britannique ayant inspiré un documentaire et un film diffusés sur Netflix, arrêté en septembre alors qu'il était en cavale après avoir renversé deux gendarmes dans la Creuse, sera entendu jeudi par le juge chargé de l'enquête à Limoges. Robert Hendy-Freegard, également connu sous le nom de David Hendy, a quitté lundi la prison de Bruxelles où il était incarcéré, la justice belge ayant autorisé sa remise aux autorités françaises après avoir rejeté tous ses recours.

Le mis en cause a d'abord été présenté à un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes (Nord), qui a "ordonné son incarcération", écrit le procureur de la République à Limoges, Baptiste Porcher, dans un communiqué, précisant que le Britannique sera présenté jeudi au magistrat instructeur. "À l'issue de l'interrogatoire, le juge d'instruction appréciera si les charges réunies justifient sa mise en examen, ainsi que la nécessité de saisir le juge des libertés et de la détention pour un placement en détention provisoire", précise Baptiste Porcher.