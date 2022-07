Gérald Darmanin accusé de viol : la plaignante fait appel du non-lieu

Lundi, une source judiciaire avait indiqué à TF1info que la juge en charge de l'enquête avait publié "une ordonnance de non-lieu", rendue le 8 juillet dernier, suivant ainsi les réquisitions du parquet de Paris. Sophie Patterson-Spatz avait déposé plainte contre Gérald Darmanin dès 2017 et son entrée au gouvernement. Cette Française de 50 ans l'accuse de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance, pour des faits qui se seraient produits à Paris en 2009 et qui auraient débuté au siège de l'UMP, ancêtre de LR.

La plaignante s'était adressée à l'élu, alors chargé de mission au service des affaires juridiques du parti, pour obtenir un soutien alors qu'elle voulait faire réviser une condamnation de 2004 pour chantage et appels malveillants à l'égard d'un ex-compagnon. Selon elle, Gérald Darmanin lui aurait fait miroiter au cours d'un dîner, puis d'une soirée dans un club échangiste parisien, son possible appui, via une lettre qu'il s'engageait à rédiger auprès de la Chancellerie, en lui demandant en échange une relation sexuelle.