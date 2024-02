Gers : un enfant de 2 ans retrouvé seul au bord de la route nationale lors d'une sortie scolaire

ENQUÊTE – Un enfant de deux ans s’est retrouvé seul jeudi sur le nord de la route nationale 21 dans le Gers. Le petit garçon participait à une sortie scolaire avec ses camarades. Les circonstances de cet événement restent à préciser.

Les conséquences auraient pu être dramatiques… Jeudi dernier, un petit garçon de deux ans, en sortie scolaire avec sa classe de l’école privée Saint-Laurent de Fleurance (Gers), a échappé à la vigilance des adultes accompagnateurs. Alors que le groupe se rendait à la base de loisirs de la commune à Fleurance dans le Gers, le petit garçon n’a pas suivi et s’est retrouvé près de la route nationale 21.

C’est un commerçant riverain de la RN21 qui a alerté les gendarmes après avoir vu le bambin seul et en pleurs à cet emplacement pour le moins surprenant, rapporte La Dépêche. Toutefois, fait étrange, aucun parent ou professeur n’avait signalé la disparition de l'enfant...

La gendarmerie prend les devants

Ce sont donc les militaires qui sont partis à la recherche des proches du petit garçon à partir d'une photo. Il sera finalement reconnu au sein de l’école Saint-Laurent.

Au sein de la classe de l’enfant, comme pour les accompagnateurs en train de se restaurer comme prévu en bord du lac, personne ne s’était aperçu de rien.

"Pour la direction de l’école et ses équipes un retour d’expérience s’avère forcément nécessaire pour comprendre ce qui s’est passé, et en tirer les conclusions et mesures qui s’imposent", détaillent nos confrères.

2 adultes encadraient le déplacement à pied de 30 enfants

Très affectée par cet incident, la directrice de l’école primaire Saint-Laurent indique sur ce sujet à La Dépêche : "La classe des petits a quitté l’école à pied puisque le lac n’est pas très loin. Il était aux environs de 12h30. Une trentaine d’enfants accompagnés par deux adultes, l’enseignante et une aide maternelle. Trois autres adultes les attendaient en bord de lac, sur la base de loisirs.

Elle ajoute :"J’ai immédiatement averti les parents du gamin concerné et pris attaches auprès des autorités, dont la direction académique du Gers. Tout le monde est évidemment sous le choc… Il semblerait que l’enfant a décroché du groupe pour se mettre derrière une voiture en stationnement, puis il aurait fait demi-tour en direction de l’école."

Une enquête a été ouverte par le parquet d’Auch pour comprendre ce qu’il a pu se passer. La brigade de gendarmerie de Fleurance a été chargée des investigations.