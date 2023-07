Gers : un homme recherché après des tags racistes et du saucisson déposé dans la mosquée d'Auch

Pour les fidèles, il est évident que cet événement est en lien avec la triste actualité autour de la mort de Nahel la semaine dernière. "On a vu des actions de personnes de l'extrême droite dans toute la France ces derniers jours. Bien sûr que ce qui vient de nous arriver est en lien avec l'actualité. Nous n'avions pas connu à la mosquée de faits similaires à ceux de lundi depuis une dizaine d'années. Les mots et les tags de lundi sont sans équivoque. Quand on vous dit dehors, c'est assez clair", assure-t-on à la mosquée d'Auch.

La mosquée a annoncé son intention de déposer plainte. Les investigations sont en cours et l'individu était toujours recherché ce mardi.