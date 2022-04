Gers : un quadragénaire soupçonné d'avoir violé une trentaine d'enfants mis en examen

Pendant la période concernée, les enfants étaient scolarisés à l’école primaire et au collège de Nogaro. Pourquoi aucune alerte n'a alors été donnée ? Une des surveillantes a déclaré aux enquêteurs que les enfants étaient "très réservés" et qu'ils restaient souvent entre eux.

"Trois des cinq femmes auraient été convoquées l’an dernier par l’équipe éducative pour s’entretenir au sujet du comportement des enfants, qui portaient des vêtements longs et amples, même en été", ajoute La Dépêche.

Déférées jeudi 7 avril au pôle de l’instruction d’Agen, trois des cinq femmes ont été placées sous contrôle judiciaire et mises en examen pour "violences volontaires et non dénonciation de crimes", "la quatrième femme recherchée ayant pris la fuite et la cinquième étant celle qui a donné l’alerte", selon nos confrères.

Les 29 victimes (26 mineurs et 3 jeunes majeurs) ont été placées dans des foyers ou des familles. Le mis en cause, converti à l'islam radical selon le quotidien, conteste les faits qui lui sont reprochés.