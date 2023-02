Gestion du Covid-19 : Agnès Buzyn estime son honneur "lavé"

"Non seulement j'avais vu mais prévenu. J'ai été, de très loin en Europe, la ministre la plus alerte. Mais tout le monde s'en foutait", avait déclaré dans les colonnes du journal Le Monde, en octobre 2022. Ce samedi, elle a assuré que sa phrase a été "mal interprétée". L'ex-ministre explique qu'il a été dit à tort que cette phrase était "contre le gouvernement et l'exécutif", alors qu'elle visait "les experts médicaux et scientifiques" dont la prise de conscience a été d'après elle "tardive, y compris par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)".