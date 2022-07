Ghislaine Maxwell fait appel de sa condamnation à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineures

L'affaire n'est pas encore terminée. Selon un document judiciaire publié jeudi, l'ancienne mondaine britannique Ghislaine Maxwell a fait appel de sa condamnation à New York à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineures au profit du financier Jeffrey Epstein. En revanche, le document en question ne détaille pas les arguments de ses avocats, qui avaient déjà annoncé leur intention de faire appel lors de l'annonce du verdict, tant attendu, le 28 juin dernier.

La fille du puissant magnat britannique Robert Maxwell et grande complice de Jeffrey Epstein - qui s'est suicidé à l'âge de 66 ans en prison à New York en août 2019 avant son procès pour crimes sexuels sur mineures - encourait jusqu'à 55 ans de prison. La femme de 60 ans a été reconnue coupable, fin décembre dernier, de cinq des six chefs d'accusation qui pesaient contre elle, dont celui de trafic sexuel de mineures pour le compte d'Epstein.