Gilet jaune éborgné par un tir de LBD : la policière finalement renvoyée devant un juge

En audition, David Breidenstein avait lui déclaré qu'il marchait alors tranquillement sur les Champs-Élysées, loin des personnes violentes, et ne représentait aucun danger. Son avocat Me Arié Alimi avait contesté l'emploi régulier du LBD par Marine V., notamment parce que le tir, via cette arme très précise, a atteint l’œil de son client alors qu'il est interdit de viser au-dessus du torse.

La magistrate avait estimé également "vraisemblable" que M. Breidenstein n'était pas ciblé par le tir, mais le fait que celui-ci "n'ait pas atteint la personne visée ne suffit pas à démontrer" un emploi illégal du LBD.

"J'espère la confirmation du non-lieu pour cette jeune fonctionnaire de police prise dans une situation d'ordre public extrêmement dégradé" avec "un climat de guerre", avait de son côté indiqué l'avocat de Marine V., Me Laurent-Franck Liénard en janvier dernier. Il avait dénoncé les "suppositions" du parquet et du juge d'instruction qui désignent Marine V. comme autrice du tir litigieux.