Gilets jaunes : les pratiques de maintien de l'ordre de Didier Lallement visées par une enquête

Des pratiques de maintien de l'ordre dans le viseur. Un juge d'instruction va enquêter sur le maintien de l'ordre, version Didier Lallement, ancien préfet de police de Paris, accusé par deux figures des Gilets jaunes de les avoir mis en danger en les empêchant de manifester à Paris fin 2019, a appris l'AFP ce jeudi de source proche du dossier.

Deux coorganisateurs de la manifestation anniversaire des Gilets jaunes le 16 novembre 2019 à Paris, Priscillia Ludosky et Faouzi Lellouche, avaient déposé plainte en juin 2020 contre Didier Lallement et contre X pour mise en danger d'autrui. Ils disaient avoir été enfermés lors de cette manifestation pendant trois heures dans une "nasse", une technique policière qui consiste à encercler les manifestants et les retenir dans un périmètre donné. Le Défenseur des Droits comme le Conseil d'État ont dénoncé l'absence de réglementation de cette pratique ces dernières années.