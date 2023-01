Gironde : un homme tente d'étrangler son bébé de 4 mois dans une mairie

Le bébé a quant à lui été pris en charge par les secours et hospitalisé. Son pronostic vital n'était pas engagé. "La Cellule d'accueil d'urgences des victimes d'agressions a fixé l’ITT de l’enfant à un jour. Le père est toujours en garde à vue et fera l’objet d’une expertise psychiatrique demain matin puis sera déféré en vue de la comparution immédiate pour être jugé des faits de violences volontaires sur mineur de quinze ans avec une ITT inférieure à 8 jours par ascendant et avec arme", indique ce mercredi soir le parquet de Bordeaux, contacté par TF1info.

Le parquet nous précise que la qualification de "tentative d'infanticide" n'a pas été retenue, "la mère de l’enfant ayant accepté une correctionnalisation". Par ailleurs, une cellule psychologique a été mise en place très rapidement pour les employés municipaux.