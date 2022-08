Incendies : a-t-on les moyens de combattre tous ces feux ?

Du propre aveu des pompiers, il va falloir désormais composer avec les moyens du bord. Inutile d’espérer des renforts, car ils sont déjà mobilisés sur d’autres incendies dans toute la France : 1000 pompiers en Gironde et dans les Landes, 450 en Aveyron, 400 en Isère et 400 dans le Maine-et-Loire, ou encore 200 dans le Morbihan. Dans ces conditions, la répartition se fait à flux tendu.

"Nous n’avons pas aujourd’hui suffisamment d’hommes pour armer les engins et armer les casernes et aussi armer les réserves tactiques préventives qui sont mobilisées et mobilisables sur le terrain pour justement encore subvenir aux besoins de départs de feux", explique Eric Brocardi, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.