"Il n’a jamais été éteint, il s’était enterré" : comment le feu a pu se propager malgré la surveillance ?

Sur place, Emmanuel Macron, puis le ministre des Armées, annonçaient des renforts pour noyer les reprises de feu. Jusqu’à la semaine dernière, plus de 300 pompiers et militaires étaient encore mobilisés quotidiennement. Mais une spécificité locale est venue compliquer leur tâche. "Nous avons ici quelque chose de très spécial qui est beaucoup de tourbe, qui fait que le feu du mois de juillet ne s’était en fait pas arrêté. Il n’a jamais été déclaré éteint, il s’était enterré", a déclaré Martin Guespereau, préfet délégué de la Gironde pour la sécurité et la défense de la zone ouest.