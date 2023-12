Gironde : appel à témoins pour retrouver un détenu de 23 ans évadé de la prison d'Angers

Un appel à témoins a été lancé par le parquet de Libourne (Gironde) pour retrouver un jeune homme de 23 ans. Ce dernier s'est évadé de la prison d'Angers, dans le Maine-et-Loire, dans la nuit du 28 décembre. Le procureur rapporte que l'homme aurait proféré des "menaces" à l'encontre de son ancienne compagne, qu'il tenterait de rejoindre.

Le département de la Gironde en alerte. Un appel à témoin a été lancé par le parquet de Libourne pour retrouver un jeune homme de 23 ans, évadé de la prison d'Angers, dans la nuit du jeudi 28 décembre, selon une source proche de l'enquête à TF1-LCI. Le jeune homme est suspecté de vouloir rejoindre son ancienne compagne, qui habite dans la région, après avoir proféré des menaces à son encontre.

Son ancienne compagne mise en sécurité

"On sait que son ancienne compagne habite dans la région et comme il a proféré un certain nombre de menaces à son encontre, on pense qu'il est venu la retrouver", a fait savoir le procureur de la République de Libourne, Lois Raschel, à France 3. Selon nos informations, l'ancienne compagne a par conséquent été mise en sécurité par les gendarmes dans un lieu tenu secret.

"On espère vraiment le retrouver rapidement. Avec cet appel à témoin, c'est une chance supplémentaire que quelqu'un puisse l'identifier dans la rue et puisse le signaler aux gendarmes", indique Lois Raschel. Le jeune homme aurait été aperçu pour la dernière fois en Gironde par un témoin.

D'importants dispositifs de gendarmerie continuent à être déployés pour le retrouver. Le parquet de Libourne demande à toute personne ayant des éléments d'information de contacter au plus vite le 17. Il est précisé qu'il ne faut pas intervenir et prévenir les forces de l'ordre.

Selon une source proche de l'enquête, le jeune homme s'est évadé de la prison d'Angers dans la nuit du 28 décembre. Il aurait profité d'une hospitalisation pour s'évader.