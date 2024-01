Gironde : un "serial casseur" de vitres de voitures interpellé après 99 méfaits

Un individu a été interpellé, mardi, sur la commune de Pessac, en Gironde. L'homme a reconnu devant les autorités avoir cassé 99 vitres de voitures sur la commune ces dernières semaines. Âgé de 20 ans, l'individu aurait également volé de nombreux objets à l'intérieur des véhicules.

Durant de longues semaines, il a provoqué la colère et l'inquiétude des habitants de Pessac, en Gironde. Ces derniers mois, de nombreux propriétaires de voitures de la commune se sont réveillés, au matin, avec les vitres de leur véhicule brisées et les objets qui se trouvaient à l'intérieur dérobés. Les faits avaient pris une ampleur telle que le maire de Pessac avait adressé une mise en garde à ses concitoyens et avait renforcé la présence policière dans les quartiers visés. Le réparateur de pare-brise de la ville avait, lui, vu ses réparations passer de trois à une vingtaine par jour.

Et il semble que ces dégradations aient été commises par une seule et même personne. Après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Bordeaux, un individu a été interpellé, mardi 23 janvier. Un jeune homme de 20 ans, inconnu de la justice, et qui a reconnu, en garde à vue, avoir brisé 99 vitres de voitures ces dernières semaines. Il aurait également commis pratiquement autant de vols d'objets à l'intérieur des voitures, dérobant des téléphones, des documents administratifs ou des cartes bancaires.

Le jeune Pescanais a été déféré ce mercredi après-midi en vue d'une comparution à délai différé avec des réquisitions de détention provisoire. Son affaire sera jugée sur le fond le 21 mars prochain. Depuis le début des faits, en décembre dernier, une quarantaine de plaintes ont été déposées par les habitants de la commune.