Gironde : 4 ans après l'assassinat d'un couple à son domicile, leur ancien voisin mis en examen

Le 15 décembre 2019, une jeune femme a retrouvé ses parents décédés à leur domicile d'Izon en Gironde. Les deux victimes, âgées de 58 et 50 ans, ont été mortellement poignardées. Quatre ans après les faits, un homme vient d'être mis en examen : leur ancien voisin.

C'est à quelques jours des fêtes de Noël, il y a 4 ans, que l'une des filles du couple Muller a fait la macabre découverte. Le dimanche 15 décembre 2019, en arrivant à leur domicile d'Izon, à 26 km de Bordeaux (Gironde), celle-ci a retrouvé les corps de ses parents, Jean-Claude, 58 ans et Sylviane, 50 ans, dans leur chambre, dénudés et ensanglantés.

Les autopsies pratiquées ont révélé à l'époque que les victimes sont décédées après avoir reçu une multitude de coups de couteau. Des traces sur les bras et les mains des victimes ont témoigné de gestes d’autodéfense de la part de

celles-ci. Elles ont également permis de découvrir la présence, sous les ongles de Mme Muller, d'un mélange d'ADN, dont un profil masculin partiel inconnu du fichier FNAEG (Fichier national des empreintes génétiques). Une trace de chaussure de la marque Redskin a également été découverte dans la maison.

Malgré de très nombreuses investigations, les enquêteurs ne sont pas parvenus à l'époque à identifier de suspect. C'est désormais chose faite. Lundi 13 novembre, l'ancien voisin du couple a été interpellé et placé en garde à vue pour ce double assassinat, a informé mercredi soir la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie.

L'ancien voisin nie avant de passer aux aveux

Les multiples investigations menées au fil des ans dans deux laboratoires scientifiques ont en effet permis d'exploiter au mieux tous les prélèvements effectués sur les corps des victimes et sur les objets de la scène de crimes.

"Au cours de l'été 2023, ces investigations donnaient un résultat concluant en associant le nom d'un ancien voisin du couple Muller à l'ADN présent sous les ongles de l'épouse. Après des investigations sur la personne du suspect et de son environnement, celui-ci a été interpellé sans opposer de résistance et placé en garde à vue le lundi 13 novembre 2023 à 13 h 30", a révélé la magistrate.

Au cours des premières heures de sa garde à vue, le suspect, né le 25 février 1970 à Cenon (Gironde) a d'abord nié les faits, avant de passer aux aveux après avoir été confronté à l'identification de son ADN et d’autres éléments incriminants. La procureure n'a pas précisé qu'elle a été le mobile du suspect pour commettre ces faits.

Un père de famille inconnu de la justice

Ce dernier était jusqu'à présent inconnu de la justice. Au moment des faits, il résidait en famille dans un quartier pavillonnaire et avait une activité professionnelle stable. "Marié et père de famille au moment des faits, le mis en cause n'avait été la cible

d'aucune suspicion dans les témoignages collectés par les enquêteurs, pas même celui de sa propre épouse (malgré un divorce en 2022) et de ses enfants majeurs", a détaillé mercredi la procureure de la République.

Ce dernier a été déféré devant le magistrat instructeur et mis en examen des chefs d’assassinats. Placé en détention provisoire, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.